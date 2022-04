Wer Minimundus, den Europapark und den Wörthersee aus einer anderen Perspektive sehen möchte, hat ab sofort die Gelegenheit dazu. Seit Freitagvormittag ist auf dem Minimundus-Gelände das 50 Meter hohe Riesenrad "Skyvision" mit 36 Gondeln in Betrieb. Es fährt täglich von 9 bis maximal 22 Uhr. In Klagenfurt steht es bis zur ersten Oktober-Woche, danach soll es nach Villach weiterziehen. Riesenrad-Betreiber Martin Hendriks und Minimundus-Geschäftsführer Hannes Guggenberger hießen bei der Eröffnung zahlreiche Gäste willkommen, unter ihnen Familie Reven, die für einen Tagesausflug aus Slowenien angereist war. "Wir sind mit unserem Sohn für einen Minimundus-Besuch nach Klagenfurt gekommen. Das Riesenrad ist eine tolle zusätzliche Attraktion", so die Eltern. Die ersten 50 Gäste waren zu einer kostenlosen Fahrt eingeladen.