Nach einer zweijährigen Zwangspause war es nun endlich wieder so weit: Die Kinder der 3b der Volksschule 2 besuchten gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen Ninette Durl und Dorothee Smolnik-Jeromin Bürgermeister Ingo Appé im Rathaus. Schließlich steht in der 3. Klasse das Thema "Gemeinde" am Lehrplan, daher ist es naheliegend das Rathaus zu besuchen. Im Sitzungssaal erzählte Bürgermeister Appé über seine Arbeit und beantwortete alle Fragen der Kinder. Ein Fazit des Schülers Michael: "Bürgermeister sein, ist ganz schön anstrengend".