Insgesamt sechs Tanzpaare kämpfen aktuell noch um den Titel "Dancing Star" 2022 – unter anderem auch die Klagenfurterin Amira Pocher und ihr Profi-Tanzpartner Massimo Sinató. In der neunten "Let's Dance"-Show tanzen alle Paare einen Freestyle zu ihrem ganz persönlichen "Magic Moment", der aus mehreren Tanzstilen besteht. Nach den magischen Einzeltänzen müssen die Tanzpaare dann aber noch in Tanzduellen gegeneinander antreten. Die 29-jährige Pocher tritt gegen Sarah Mangione an. Sie tanzen Bachata zu "Obsesión" von Aventura.