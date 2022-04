Um die Gäste in der Ferlacher Tscheppaschlucht mit Kärntner Willkommenskultur zu empfangen und den Betriebsablauf logischer zu gestalten, wurde der am Parkplatz Tscheppaschlucht in die Jahre gekommene Kiosk erweitert. Es wurde eine Besucherinformation installiert, die eine moderne Servicequalität sicherstellt. Darüber hinaus soll ein wetterunabhängiger Raum für Touristen geschaffen werden. Voraussichtliche Fertigstellung Mitte Mai.