Das Bundeskriminalamt hat am Donnerstag auf seiner Website eine aktuelle Kulturgut-Fahndung aus Kärnten veröffentlicht. Es handelt sich dabei um "wertvolle Schmuckstücke" – konkret um zwei Ringe mit Brillanten und eine Halskette mit Brillant und echter Perle. "Der Schmuck wurde in der Woche nach Ostern bei einem Einbruch in eine Firma in Klagenfurt gestohlen", so ein ermittelnder Beamter. Der Firmenchef hatte mehrere persönliche Sachen in einem verschlossenen Abstellraum verwahrt.

Doch nicht nur nach Schmuckstücken aus Kärnten, auch nach einem Silberbesteck wird gesucht. Dieses wurde bereits Ende Dezember/Anfang Jänner dieses Jahres beim Einbruch in ein Haus im Bezirk St. Veit/Glan gestohlen. Auffällig ist die Gravur der Initialen "MB".