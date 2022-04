IT bildet schon seit Kindheitstagen eine Konstante im Leben von Christian Tautschnig. Trotzdem – oder gerade deswegen – studierte der Sohn eines Anwalts Jus: in Graz, Wien und London. Und wurde Rechtsanwalt. Die Kanzlei in Klagenfurt ist unter anderem auf Wirtschaftsrecht spezialisiert. Hier wiederum spielt das Thema Datenschutz immer wieder eine wesentliche Rolle. Und Tautschnig stößt dabei auf sein Lieblingsthema: IT.

Darüber ergab sich auch der Einstieg des 35-jährigen, dreifachen Familienvaters in das Unternehmen Streamdiver (Stromtaucher) im Lakeside Park Klagenfurt. Seit 2019 ist Tautschnig bei der Video- und Streaming-Plattform Gesellschafter bzw. gemeinsam mit Daniel Brandstätter Geschäftsführer.