Im öffentlichen Raum zu performen, so viele Menschen wie möglich auf ein Kunstprojekt aufmerksam zu machen und vielen Künstlerinnen und Künstlern sowie Kunstformen eine Bühne zu geben – das gelingt Ute Liepold mit ihrem Fluid Identities Hybrid. Am Neuen Platz in Klagenfurt läuft am Donnerstag noch bis 19 Uhr die Performance.