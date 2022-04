Der Ulrichsberg im Norden von Klagenfurt ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. An Wochenende und Feiertagen schüren zahlreiche Bewegungslustige ihre Wanderschuhe, um auf dem 1022 Meter hohen Hügel zu spazieren. So auch ein Leser aus Klagenfurt, der am vergangenen Sonntag am Ulrichsberg unterwegs war – und bei seiner Wanderung zur Ulrichsberggedenkstätte auf ein mit Müll vollgestopftes Stahlfass gestoßen ist.