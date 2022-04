Das ging schnell: Am Montag wurden Gondeln und Konstruktion angeliefert, am Mittwoch waren die Aufbauarbeiten bereits beendet. Das 50 Meter hohe Riesenrad ist die neue Attraktion in Minimundus in Klagenfurt. War die Eröffnung zunächst für Anfang Mai anvisiert, so geht es doch schon früher los. Bereits ab Freitag, 29. April, können Besucher mit dem Riesenrad ihre Runden drehen und den Blick auf den Wörthersee genießen.