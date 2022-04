Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch in der Landeshauptstadt: Gegen 7 Uhr bog ein 52-jähriger Klagenfurter mit seinem Mountainbike in Klagenfurt in der Siriusstraße nach links in den dortigen Kreuzungsbereich ein. Zum selben Zeitpunkt befuhr denselben Straßenzug ein anderes Fahrzeug und bog nach rechts ein. Der Radfahrer musste, da der Mindestabstand zwischen den Fahrzeugen zu gering war, nach rechts ausweichen und kam zu Sturz. Der Mountainbiker fiel auf die dortigen Böschungssteine und erlitt schwere Verletzungen. Der Pkw-Lenker fuhr, ohne anzuhalten, weiter. Der 52-Jährige wurde mit der Rettung in das Klinikum eingeliefert.