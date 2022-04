Am 29. April beginnt die Saison im Klagenfurter Strandbad. Ab diesem Zeitpunkt öffnen auch die beiden kleineren STW-Bäder „Loretto“ und „Maiernigg“ ihre Pforten. Ticketpreise sind online oder am Kassenautomat um 30 Cent günstiger als an der Tagekasse, wo der Eintritt 5,40 Euro kostet. Auch die Preise der Saisonobjekte zogen gegenüber dem Vorjahr an. Sie können laut Stadtwerke aber nicht miteinander verglichen werden, da letzte Saison der Preis exklusive Saisonkarten galt, und heuer sechs Zutrittsberechtigungen inbegriffen sind.