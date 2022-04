"Ich habe gedacht, er ist der Mann fürs Leben", sagt eine Kärntner Unternehmerin. Doch es kam anders. Die 59-Jährige ist Opfer eines Liebesbetrugs im Internet (auch: Love Scam) geworden. Viele Frauen geraten in diese perfide Liebesfalle und bezahlen für die "Liebesdienste" oft ein Vermögen, ohne dafür jemals etwas zu erhalten. Doch in diesem Fall tappten einmal die Betrüger in die Falle. Nichtsahnend, mit welcher charakterstarken Frau sie es zu tun haben. Sogar die Polizei zog bereits im Hintergrund ihre Fäden.