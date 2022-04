Regisseurin und Intendantin Ute Liepold entwickelte Konzept und Idee zum Wolkenflug Onlineformat Fluid Identities während der Coronapandemie. In mittlerweile 68 Videoessays setzen sich Schriftsteller, Künstler, Kulturschaffende, Kulturfolger und Musiker mit den komplexen Begriffen "Heimat" und "Identität" auseinander, sie sprechen mehrsprachig und vielseitig über ihr Leben und Arbeiten mit und in Kärnten. Ein Bühnenbild aus Strohballen, kombiniert mit Fotos von Gerhard Maurer, bildet den ästhetischen Rahmen der Videos. Was online auf fluididentities.at begann, geht nun in den öffentlichen Raum.