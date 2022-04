Das Comeniusheim und die an das Heim angeschlossen Privatschule wurden bereits im Jahre 1980 von einem privaten Rechtsträger gegründet und am 1. Jänner 2012 im Auftrag des Landes Kärnten von der AVS Kärnten übernommen. Das Heim ist eine Einrichtung für Kinder

und Jugendliche ab dem vollendeten 5. bis zum 16. Lebensjahr, die in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und/oder intellektuellen Entwicklung beeinträchtigt und häufig auch sozial benachteiligt sind sowie unterschiedlichste Formen von Behinderung aufweisen.