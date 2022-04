Eine schleppende Gemeinderatssitzung wurde gestern im Klagenfurter Rathaus mit einem regelrechten Knall beendet. Im vergangenen Herbst bekannte sich die Arbeitsgemeinschaft gemeinsam mit Neos und Grüne zur Lockerung des Alkoholverbots im Lendhafen. Ein entsprechender Antrag wurde damals unterschrieben, fand im letzten Moment aber nicht den Weg in den Gemeinderat. Für gestern kündigten Neos und Grüne an, den wortgleichen Antrag per Dringlichkeitsantrag in der Sitzung einzubringen. Von SPÖ und ÖVP bekam man vorab Unterstützungszusagen. Einem Beschluss stand somit nichts im Wege.