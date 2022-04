Nach zweijähriger coronabedingter Pause finden Mitte Juni in Klagenfurt wieder die United World Games (UWG) statt. Die Veranstaltung versteht sich als größtes Jugendsport-Event Europas. Am Dienstag wurde in Wien zur Pressekonferenz geladen. Die Bundeshauptstadt wurde bewusst gewählt, kommt doch die Hauptattraktion der Eröffnungsfeier von dort. Erstmals wird die Feier von keinen Geringeren als den Wiener Sängerknaben musikalisch umrahmt. Für die Eröffnung haben die Sängerknaben eigens Lieder einstudiert, die dem völkerverbindenden Gedanken der Spiele Rechnung tragen sollen: Neben "Jerusalem" – bekannt aus "Chariots of Fire" – werden "Hej, Sokoli", ein temporeiches Lied aus der Ukraine, ein sehnsüchtiges Lied von den Aland-Inseln, in dem es um Wassersport und Freundschaft geht, und die "Ievan polkka" aus Finnland erklingen.