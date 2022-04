Das Strandbad Klagenfurt schwimmt auf der Welle des technischen Fortschritts mit: Schon seit längerer Zeit können Produkte der STW – egal, ob Tages- oder Saisonkarten – online gekauft werden. Der Vorteil: ein Rabatt von minus drei Prozent. Auch Stammkunden, die in den vergangenen Jahren Mieter eines Badehäuschens, einer Kabine oder eines Kästchen waren und ihren Vertrag via Internat verlängerten, kamen in den Genuss des Online-Rabattes. Wasserratten und Sonnenhungrige, die nicht die Vorteile des WWW nutzen wollten oder konnten, mussten etwas tiefer in die Tasche greifen und die Preisanpassungen im Rahmen der Indexerhöhung hinnehmen. "Das sind im Schnitt drei bis vier Prozent", erklärt Gerald Knes, Betriebsleiter im Freizeitbereich der Klagenfurter Stadtwerke.