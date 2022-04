Am heutigen Dienstag, 26. April, um 14 Uhr trifft sich der Klagenfurter Gemeinderat zur siebten Sitzung der aktuellen Periode. Die Tagesordnung hält sich mit neun Punkten schlank. Dafür haben es viele Punkte in sich. Ganz oben auf der To-do-Liste findet sich der Rechnungsabschluss für das Jahr 2021 wieder. Mit einem Minus von acht Millionen Euro schreibt die Stadt weiterhin rote Zahlen. Die von allen Seiten geforderte Strukturreform soll das Minus in Zukunft ausgleichen.