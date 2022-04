Ihre grünen Daumen zeigten Gäste und Gastgeber des "Hauses der Philosophie". Am vergangenen Freitag, dem "Tag der Erde", aß man in der Villa in der Ferdinand-Jergitsch-Straße Gemüse und Kräutersuppe und nahm an Workshops über "Feng-Shui im Garten" und "Permakultur" teil. Auf der Terrasse verkaufte Anna Tauschitz vom "Biohof Tauschitz Gut Nußdorf" mit Unterstützung von Gärtnerin Anne Blume Jungpflanzen für den guten Zweck. "Die Veranstaltung soll die Verbindung von Mensch und Natur stärken und das Bewusstsein, die Erde zu unterstützen, statt sie nur zu benützen", sagte Patricia Winkler-Payer, Leiterin des "Hauses der Philosophie".