Der Hilferuf war – in seiner Deutlichkeit – ungewöhnlich. Die Reaktionen ebenso. Sogar TV-Stationen aus Deutschland riefen bei Ronald Rabitsch, Betriebsratschef des Spitalsbetreibers Kabeg, an. Der Grund: Am 21. Februar hat Rabitsch seinen eigenen Arbeitgeber, das Klinikum Klagenfurt, angezeigt. In einigen Stationen sei die Situation aufgrund der Überlastung der Pflegekräfte "patientengefährdend".