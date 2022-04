Im Freizeitbereich hat sich Daniel Rebernik einen Namen gemacht. Seit 2018 betreibt er eine Fußballgolf-Anlage in St. Johann im Rosental. Auch das Draupaddeln von Lienz bis nach Lavamünd geht auf das Konto von Rebernik. Des Weiteren betreibt er SUP-Verleihs im Strandbad Klagenfurt, im Lorettobad, im Promenadenbad Pörtschach und im Strandbad Velden. Jetzt erweitert Daniel Rebernik sein Angebot: Er ist der neue Pächter des Bootsverleihs im Klagenfurter Strandbad. Am 30. April startet der Ruder-, Tret- und E-Boot-Verleih. "Zudem bieten wir einen SUP-, Kanu- und Kajak-Verleih an", erklärt Rebernik. Eine Einschulung ist inklusive.