Gefährliche Situation in Klagenfurt: Bei einem Wohnhaus begann am Montag ein Auto zu brennen. "Als wir vor Ort eingetroffen sind, stand das Fahrzeug in Vollbrand", sagt Martin Zmug, Bereitschaftsoffizier der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Das zeigt auch ein Video, das die Berufsfeuerwehr Klagenfurt auf Facebook gepostet hat (siehe unten). Der Fahrzeugbesitzer hatte versucht, das Feuer mit einem Handfeuerlöscher zu löschen. "Dabei erlitt er Verbrennungen im Gesicht und am Hals. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht", sagt Zmug.

Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen am Sandhof standen im Einsatz. "Wir haben den Brand rasch löschen können und haben so ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert."

Die Brandursache sei unklar.