Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Dieses Klischee ist offenbar nicht ganz falsch. Denn tatsächlich ist der Hund der beste Freund von immer mehr Menschen, zumindest in der Landeshauptstadt Klagenfurt und den Umlandgemeinden. Lebten am Stichtag 31. Dezember 2010 6743 Hunde in den Bezirken Klagenfurt Land und Stadt, waren es am Stichtag 31. Dezember 2021 bereits 9728 Hunde. Das ist eine Steigerung von 44 Prozent. Zum Vergleich: Der Bevölkerungszuwachs betrug im selben Zeitraum nur elf Prozent.