Es war in den Wintermonaten die Attraktion in Villach schlechthin, aber auch umstritten, weil es direkt vor einer Kirche stand. Bürgermeister Günther Albel hatte es sogar als "das neue Wahrzeichen" der Draustadt bezeichnet. Nachdem das Riesenrad nach Prag weitergezogen war, wird die 50 Meter hohe Konstruktion nun aber in Kürze in Klagenfurt ihre Runden drehen. Gondeln und Bauteile sind bereits vor Minimundus eingetroffen, wo die Attraktion aufgebaut werden wird.