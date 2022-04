Jedes Jahr ist eine Landjugend-Bezirksführung besonders gefordert, die Ausrichtung der "Nacht der Landjugend" zu organisieren. Diesmal war Ferndorf der Schauplatz der 17. Ausgabe des beliebten Galaabends, an dem Trachten und Lederhosen besonders hoch im Kurs stehen. Raphael Ogris und Sophia Gasperschitz hatten gemeinsam mit Julia Moser und Michael Pachler von der Landesleitung alles penibel geplant und so konnten Hunderte junge Menschen einen Abend voll Ehrungen, Prämierungen und vor allem Tanzeinlagen erleben. Beim Jahresmotto "Gesundheit" wurde der Landeschampion an die Landjugend Ebenthal vergeben, den Goldenen Löwen für die aktivste Gruppe nahm die Landjugend aus Krappfeld enthusiastisch in Empfang.