Seit zwölf Jahren gibt es das Balance Hotel in Pörtschach. In den letzten sechs Monaten erfuhr das Haus einen großzügigen und millionenschweren Um- und Ausbau. Am Wochenende lud Familie Grossmann zur feierlichen (Neu-)Eröffnung des Vier-Sterne-Hauses, das übrigens erst vor Kurzem vom österreichischen Gourmetmagazin Falstaff mit 96 von 100 möglichen Punkten ausgezeichnet wurde.