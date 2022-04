Falstaff, das Magazin für kulinarischen Lifestyle, präsentierte am Montag seinen neuen Restaurant- und Gasthausguide 2022. Im kulinarischen Wegweiser sind österreichweit 1950 Gourmetadressen verzeichnet. Und in diesem werden gleich 177 Neueinsteiger präsentiert. "Nach zwei Jahren ohne Abwertung ist es heuer wieder an der Zeit, auch Defizite behutsam aufzuzeigen: 419 Aufsteiger gegen 117 Absteiger zeigen, dass die Branche die Lockdowns und die Staatshilfen für positive Verbesserungen genutzt hat", heißt es in einer Aussendung. Als einziges Lokal in Österreich wurde das vielfach ausgezeichnete Restaurant "Steirereck" im Wiener Stadtpark mit der Bestnote von 100 Punkten ausgezeichnet.