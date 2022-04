Der Mediziner Stephan Seiler, er arbeitet am Klinikum Klagenfurt, rettete im Jänner einen verletzten Radfahrer aus der Glan. Dabei riskierte er sein eigenes Leben. Für seinen Einsatz wurde er am Freitag von der Stadt mit der goldenen Lebensrettermedaille ausgezeichnet. „Ich habe nur meinen Job gemacht. Im Rahmen meiner medizinischen Tätigkeit ist es meine Aufgabe, für andere da zu sein. Gott sei Dank war ich damals zur selben Zeit an der Unglücksstelle. Ich bin überzeugt, dass auch meine Kollegen des Klinikums genau gleich gehandelt hätten“, ist Seiler bescheiden.