Seit bald einem Jahr erstrahlt die Billa-Filiale in der Pischeldorferstraße in Welzenegg in Klagenfurt in neuem Glanz. Nach Umbauarbeiten wurde der Supermarkt auf 1000 Quadratmeter vergrößert. Gearbeitet wurde auch an den Parkplätzen, rund 90 stehen den Kunden zur Verfügung.