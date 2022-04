Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer waren vor Kurzem auf Besuch in Kärnten. Am Dienstag besichtigte das Ehepaar die Infineon in Villach. Im Anschluss daran nahmen die beiden an einer Gedenkveranstaltung der Kärntner Slowenen teil. Die Mittagspause verbrachte Van der Bellen im Seegasthaus in Krumpendorf, wo er sich einen Wörthersee-Wildfang-Fisch schmecken ließ. Die Betreiber, Jessica Hauser und Markus Hammerschlag, hießen den prominenten Gast willkommen. "Es war uns eine große Ehre, dass wir Gastgeber sein durften", freut sich Hauser. "Wir bedanken uns herzlich für den Besuch."