Wie heißt der Tag, an dem die Pilger in Kärnten zum Vierbergelauf aufbrechen? Laufen die Wallfahrer durch Hölle, Fegefeuer oder Blutwiese? Und wie oft muss man mitgehen, um in den Himmel zu kommen?

In unserem Quiz rund um den Vierbergelauf können Sie Ihr Wissen rund um die "wohl härteste Wallfahrt der Alpen", bei der nächste Woche wieder Tausende Pilger erwartet werden, testen.