Die Modernisierung des Bundesheeres habe schon begonnen, sie sei aber noch lange nicht zu Ende, berichtete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Donnerstag den Soldaten der 7. Jägerbrigade in Klagenfurt. Den Anlass gab dazu der Brigadetag 2022 in der Windisch-Kaserne. In Anwesenheit von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) versprach die Ministerin, dass das Militärbudget in den nächsten Jahren den Erfordernissen angepasst und daher kräftig erhöht werde.