Nächste Woche Freitag, dem 29. April, ist es wieder so weit. Tausende – vor allem – Kärntnerinnen und Kärntner nehmen am sogenannten "Dreinagelfreitag" am alljährlichen Vierbergelauf teil. Dieser findet immer am zweiten Freitag nach Ostern statt, der Tag wird nach den drei Nägeln benannt, mit denen Jesus ans Kreuz gehängt wurde.