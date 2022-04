Verspätetes Ostergeschenk für den Sohn einer prominenten Kärntner Familie: Der 41-Jährige durfte am Dienstag nach Ostern die Justizanstalt Klagenfurt wieder verlassen. Die Untersuchungshaft gegen den Mann wurde nicht verlängert, wie Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft, bestätigt. Der Promi-Sohn muss allerdings mehrere Auflagen erfüllen: So wurde ihm eine Alkohol-Entzugstherapie verordnet, zudem darf er sich dem Elternhaus in Velden am Wörthersee nicht nähern.