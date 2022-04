Bei einem Unfall Klagenfurt, zwischen einem Pkw und einem Moped, wurde eine Lenkerin verletzt. Eine 82-jährige Frau lenkte Mittwoch, am späten Nachmittag, ihren Pkw von der Grete-Bittner-Straße in Richtung St. Veiter Straße und bog nach links in die Mühlgasse ein. Zum selben Zeitpunkt fuhr eine 23-jährige Klagenfurterin ihr Mofa in der Grete-Bittner-Straße in Richtung Feldkirchner Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die Mopedlenkerin stürzte und sich Verletzungen unbestimmten Grades zuzog. Die 23-Jährige wurde mit der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.