So einfach wie sich das die Abgeordneten zum Kärntner Landtag vorstellen, geht es in der Causa Dieringer-Granza doch nicht: Die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt hat die erneute Auslieferung der FPÖ-Abgeordneten beantragt. Das Schreiben ist am Mittwoch im Landtagsamt eingetroffen.