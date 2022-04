In der Nacht auf Mittwoch stahl ein 18-jähriger Klagenfurter ein nicht zum Verkehr zugelassenes Fahrzeug aus einem Autohaus in Klagenfurt. Bei einer Verkehrsschwerpunktkontrolle im Klagenfurter Stadtteil Welzenegg am späten Mittwochnachmittag wurde er schließlich geschnappt. Das Fahrzeug, das mehrere Zehntausend Euro wert ist, wurde dem Besitzer zurückgegeben. Der 18-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.