Am Mittwoch war ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt/Land mit Holzschlägerungsarbeiten in seinem Waldstück beschäftigt. Dabei fiel ihm ein 20 cm dicker Baum auf sein Bein und klemmte ihn darunter ein. Ein 72-jähriger Mann, der in der Nähe mit einem Bagger arbeitete, hörte die Hilfeschreie des Eingeklemmten und setzte die Rettungskette in Gang.

Der 62-jährige wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen. Die Feuerwehr Radsberg stand mit zwei Fahrzeugen und neun Mann und die Bergrettung mit zwei Mann im Einsatz.