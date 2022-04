Wasserpreis hat sich in Klagenfurt seit 2005 beinahe verdoppelt

Am 1. Mai erhöhen die Stadtwerke den Wassertarif mit 20 Prozent. Konsumenten zahlen dann fast doppelt so viel für ihr Wasser als 2005. Das sorgt für Kritik und Zweifel an der zweckgebundenen Verwendung der Einnahmen.