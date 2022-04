"Ein NS-Soldat hat mir ins Gesicht gesagt: Wir haben den Befehl, euch zu erledigen." So erinnerte sich gestern eine Zeitzeugin an den Beginn der Deportation von mehr als 1000 Kärntner Slowenen in das damalige Jugoslawien. Sie wurden in Arbeitslager verschleppt, kaum jemand überlebte.