Der Winter hat in den vergangenen Monaten in den Tunneln auf der A 2 Südautobahn zwischen Klagenfurt und Völkermarkt seine Spuren hinterlassen. Und so werden ab 20. April von der Asfinag sechs Nachtschichten eingelegt, um Tunnelwände, Beleuchtung und alle Sicherheitseinrichtungen wie Videokameras und Sensoren, die Notrufnischen und die Verkehrszeichen zu reinigen und zu warten.