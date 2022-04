Zu einer Insolvenz über Gläubigerantrag der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) beim Landesgericht kam es in Klagenfurt. Das Ingenieurbüro Duller-Partner GmbH, spezialisiert auf die Konstruktion und Entwicklung von Kunststoffteilen, Baugruppen sowie Komplettgeräten, ist in Konkurs. Die Höhe der Passiva ist noch unbekannt, der Geschäftsführer war laut AKV bereits 2014 in Privatkonkurs.