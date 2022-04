In Klagenfurt 1940 geboren, wuchs Malte Olschewski in St. Oswald bei Bad Kleinkirchheim auf. Nach dem Gymnasium in Regensburg und Klagenfurt begann er das Studium der deutschen Literatur und Publizistik in Wien. Seine Dissertation 1967 widmete er der "Propaganda der Titopartisanen in Kärnten und Slowenien".