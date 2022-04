Am Montagabend gegen 21.45 Uhr geriet auf einem Grundstück in Klagenfurt am Wörthersee ein Nebengebäude in Brand. Dieses ist direkt an das dortige Einfamilienhaus angebaut und dient als Werkstatt. Eine Nachbarin bemerkte den Brand und verständigte die Feuerwehr.

Die Bewohner konnten aufgrund des Rauchgeruchs rechtzeitig das angrenzende Wohnhaus verlassen und wurden von der Rettung versorgt. Laut eigenen Angaben wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist bis dato noch nicht bekannt, ebenso die Schadensumme. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie die Freiwilligen Feuerwehren Haidach und St. Peter.