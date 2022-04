Die diesjährige Europäische Impfwoche stellt von 24. bis 30. April die Mumps-Masern-Röteln-Impfung (MMR) in den Mittelpunkt. Auch das Land Kärnten nimmt wieder an der Aktion der Weltgesundheitsorganisation (WHO) teil. Laut SPÖ-Gesundheitsreferentin Beate Prettner wird in den drei Impfzentren in Klagenfurt und Villach sowohl das MMR- als auch das Corona-Serum kostenlos verimpft (Termine siehe unten).

In den zehn Gesundheitsämtern wird das FSME-Serum um 27 Euro für Erwachsene und um 23 Euro für Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr angeboten. Laut Prettner "können sich Versicherten den Zuschuss bei ihrer Versicherung erstatten lassen". Eine telefonische Voranmeldung ist für die FSME-Impfung allerdings nötig.

Corona-Impfungen werden auch im Mai in den drei Impfzentren möglich sein. Am Klagenfurter Alten Platz wird immer freitags zwischen 13 und 19 Uhr geimpft, in den Impfzentren in Villach (EVZ) und im Klagenfurter Alpe-Adria-Zentrum immer samstags zwischen 12 und 18 Uhr. Alle Informationen dazu finden sich wie gewohnt auf https://coronainfo.ktn.gv.at/.