Mit Beginn am 14. April 1942, also vor 80 Jahren, wurden 227 Familien von Kärntner Slowenen von ihren Höfen verjagt. Mehr als 1000 Männer, Frauen und Kinder wurden in Arbeitslager gebracht, in denen sie Zwangsarbeit verrichten mussten. Viele von ihnen starben. Am Dienstag, 19. April, ab 15 Uhr wird dieser Gräueltaten im Konzerthaus Klagenfurt gedacht. Als Ehrengast hat sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen angesagt.