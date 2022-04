Step by step – das ist das Motto der beiden Jungunternehmer Maximilian Kreiner und Lorenz Hirsch. Im Oktober 2020 haben die beiden Klagenfurter die Idee eines eigenen Modelabels geboren – und kurze Zeit später "Relieve Clothing" in die Tat umgesetzt. Bis vor zwei Monaten dienten die eigenen vier Wände noch als Büro. Mittlerweile hat das Duo ein eigenes Büro in der Hirschstraße, im Süden von Klagenfurt bezogen. Dort sitzt Lorenz Hirsch am Computer und tüftelt an diversen Designs und Motiven. Maximilian Kreiner kümmert sich einstweilen um die Qualitätssicherung. "Wir entscheiden aber alles gemeinsam", erklären die beiden 25-Jährigen unisono. In Kooperation haben sie auch das neue Logo entworfen.