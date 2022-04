Wer "Mensa" hört, denkt vermutlich an eine Großküche. Mensa ist aber auch das internationale Netzwerk für Hochbegabte - abgeleitet aus dem Lateinischen Mens für Geist. Nur zwei Prozent der Weltbevölkerung erfüllen deren Hauptkriterium: ein IQ von mehr als 130 Punkten. Veronika Happacher-Szecsi (39) ist ab sofort eines von österreichweit insgesamt 1000 und kärntenweit 52 Mitgliedern. Am 11. März stellte sich die Ebenthalerin, die in Ungarn geboren wurde und zum Teil aufgewachsen ist, dem Aufnahmetest am Faaker See und schaffte den Sprung in den Club der Superhirne.