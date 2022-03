Facebook

Exklusivrecht: Daniela Daniel-Gruber ist beauftragt, das Haus an den Mann bzw. an die Frau zu bringen © Markus Traussnig

Dieses Haus hat so was wie eine Seele - die Rede ist vom "Tofitsch"-Haus, das in bester Lage, nämlich im Klagenfurter Stadtteil Lendorf steht. 220 Jahre ist das ehemalige Rauchküchenhaus alt und steht unter Denkmalschutz. Seit kurzem ist das "Schmuckstück" am Immobilienmarkt. Daniela Daniel-Gruber hat das Exklusivrecht, die Immobilie an den Mann bzw. an die Frau zu bringen. Die Klagenfurter Maklerin hat seinerzeit die Hausverlosung durchgeführt und zeigte sich auch für den Verkauf des Hotels Schloss Wörthersee verantwortlich.