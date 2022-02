Facebook

Sujet: Noch nie waren die Infektionszahlen so hoch wie jetzt. © photoguns - stock.adobe.com

Die Covid-Infektionszahlen sind in den vergangenen Tagen auf eine noch nie dagewesene Anzahl gestiegen. Dementsprechend ausgelastet ist derzeit auch die Corona-Info-Hotline 0463/537-1919 der Stadt Klagenfurt.

Um vielen Anruferinnen und Anrufern ein langes Hängen in der Warteschleife zu ersparen, wird nun anstelle der "Warteschleife" automatisch ein Tonband mit den wichtigsten Antworten aktiviert. Die am häufigsten gestellten Fragen bzw. die entsprechenden Antworten wurden mit der Gesundheitsbehörde abgestimmt.

"Seitens der Stadt versuchen wir alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auszuschöpfen, um der Bevölkerung die Informationen zu geben, die sie braucht", sagt Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). "Man hört und liest die wesentlichsten Fakten über Heimquarantäne etc. zwar oft in den Medien – doch im Moment, wenn man selbst betroffen ist, möchte man sich über das Vorgehen mit Heimquarantäne, Bestätigung für den Dienstgeber etc. persönlich informieren", ergänzt Gesundheits-Stadtrat Franz Petritz (SPÖ).